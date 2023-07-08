Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “SGK mevzuatı üzerinden hesaplama yaptığımızda kök ücreti 5 bin, 5 bin 500, 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 olanlar var. Bunlara da yüzde 25 oranında zam zaten gelecektir fakat gelecek olan zam kök ücreti düşükse yani 6 bin liranın altındaysa, olanların maaşı 7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasını içeren düzenlemenin TBMM’ye sunulmasının ardından, emekli zamları ile ilgili düzenleme yapılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız’’ ifadelerine yer vermişti. Bu çerçevede Emekliye ek zam önergesi kabul edildi ve torba yasaya eklendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife göre, memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini içeren teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Emekliye yapılan ek zamla ilgili Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirmelerde bulundu.

“Memur emeklisine yeni uygulama”

Karakaş 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber zam oranlarının da belli olduğunu söyleyen Karakaş, memur maaşlarına yüzde 17,55 ve 8 bin liranın üzerinde seyyanen zam yapılarak, 22 bin liraya yükseldiğini hatırlattı. Memur emeklilerinin de 74 yıldır memur maaşlarına endeksli olarak yükseldiğini belirten Karakaş, “Memur maaşları mevzuatında yeni bir uygulamaya geçildi. Bu uygulamada memur emeklilerinin maaşları, memur maaşlarına endekslenmişti. Dolayısıyla memur maaşlarına yapılan zam oranına bağlı olarak memur emeklilerinin maaşı da aynı şekilde artması gerekiyordu. Ancak bu durum bu kez bu şekilde gerçekleşmedi. Seyyanen olarak yapılan 8 bin liralık zam memur emeklilerine yansımadı” ifadelerine yer verdi.

“Kök ücreti 6 bin liranın altında olanların maaşı 7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak”

7 bin 500 liranın altında maaş alanlar durumu hakkında konuşan Karakaş, 7 bin 500 liranın altında maaş alanların kimisi sadece 3 bin 600 gün prim ödemiş, kimisi 5 bin gün, kimisi 6 bin prim günü ödemiş. Hal böyleyken sadece SGK mevzuatı üzerinden hesaplama yaptığımızda kök ücreti 5 bin, 5 bin 500, 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 olanlar var. Bunlara da yüzde 25 oranında zam zaten gelecektir fakat gelecek olan zam kök ücreti düşükse yani 6 bin liranın altında olanların maaşı 7 bin 500 lirayla sınırlı kalacak diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı yüzde 5,23 oldu”

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabii olan emeklilerin, yapılan yüzde 25’lik zam ile güncel maaşların hesaplamasını yapan Karakaş, “Yüzde 19,77 olarak açıklanan enflasyon dahil olarak yüzde 25 zam yapıldı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı yüzde 5,23 oldu. Şu anda kök ücreti 6 bin lira olan bir emekli, taban ücretin 7 bin 500 lira olduğu için yüzde 25’lik zammın maaşına bir etkisi olmuyor. Maaşı 7 bin olan bir lira olan SSK’lı veya Bağ-Kur’lu emekliye baktığımızda tabanda 7 bin 500 maaş aldığını görüyoruz fakat kök ücreti 7 bin olduğu için yapılan yüzde 25’lik zamla maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak. Aynı şekilde maaşı 8 bin 500 lira olan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin yüzde 25’lik zamla birlikte maaşı 10 bin 625 liraya ulaşacak. Maaşı 10 bin lira olan ise yüzde 25 zam geldiği zaman maaşı 12 bin 500 liraya kadar yükselecek. Özetle 6 bin lira altında kök ücretiniz varsa yüzde 25’lik zam sizlere yansımayacak. Fakat 6 bin üzerinde kök ücretiniz varsa bu yüzde 25’lik zam yansıyacak” diye konuştu.

Emekli maaşlarının asgari ücrete olan oranı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karakaş, şu şekilde devam etti:

“Asgari ücret haziran ayında net 8 bin 500 liraydı. En düşük emekli maaşını olarak 7 bin 500 olarak alınıyordu. Bunun oranı da yüzde 88’in üzerindeydi. Şu anda 7 bin 500 lira olan taban ücretin mevcut asgari ücret olan 11 bin 402 liraya göre, yüzde 88’e endekslendiği vakit, düşük emekli maaşını 10 bin 334 lira olması gerektiğini söyleyebiliriz.”

“En düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 877 liraya yükseldi”

Memur emeklilerinin de enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 17,55’lik zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, yüzde 25’lik zam uygulanması için yüzde 7,45 oranında refah payı verildiğini ifade etti. Karakaş, en düşük memur emeklisi maaşının 7 bin 901 lira olduğunu belirterek, “Yüzde 25’lik artışla beraber en düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 877 liraya yükseldi. Bu durumda en düşük memur emeklisinin maaşı 10 bin liranın altında kalacaktır. Bu durumda 10 bin lira alan bir memur emeklisinin maaşı 12 bin 500 lira, 15 bin lira maaş alan memur emeklisinin aylığı 18 bin 750 lira, 20 bin lira emekli maaşı alan memur emeklisi de 25 bin lira alacak” şeklinde konuştu.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25 oranında zammı içeren düzenleme, temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.