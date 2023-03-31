Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum projesi çerçevesinde sosyal satın almayı destek çağrısı geçim kaynağı tesisi protokol töreni gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı Faaliyet bölgesinde bulunan, Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde geçim kaynağı tesisi kurulması ve kırılgan gruplara hibe desteğinin verilmesi hedeflenen projenin protokol imzaları atıldı.

Depremzede vatandaşlar için çeşitli sosyal alanlar oluşturacaklarını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Sosyal Uyum projesi çerçevesinde Gaziantep ilimizin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde hayata geçireceğimiz 2 önemli yatırımın mali sözleşmesini imzalamak için toplandık. Bu projeler çerçevesinde 1’inci projemizi İslahiye’de hayata geçiriyoruz. İslahiye’de tekstil, mutfak projeleri olarak hayata geçiriyoruz. Buralarda atölyeler kurup deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerimizin istihdamını sağlayacak alt yapılar kurmuş olacağız. 2’inci olarak da Nurdağı ilçemizde 7 den 70’e herkesin faydalanabileceği bir sosyal yaşam merkezi kuracağız. Bu merkezin içerisinde de Kütüphane, çok amaçlı salon, bilişim atölyesi, kafeterya, mescit gibi donatıların olduğu ve vatandaşlarımızın her zaman vakitlerini geçirebileceği sosyal yaşam alanı. Bugün bu 2 projenin sözleşmelerini imzalayacağız” dedi.

Güzel bir projeye imza attıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Dünya Bankasının ortaklığında Avrupa Birliği tarafından hibelenen Sosyal Girişimcili, Güçlendirme ve Uyum Projesi çerçevesinde Gaziantep Valiliğimiz ve Nurdağı, İslahiye ilçelerimizin Kaymakamlıklarıyla birlikte proje çerçevesinde bir protokol imzaladık. Bu protokol ülkemizdeki afet bölgesinde, depremden etkilenen kadın ve gençlerin istihdamına katılımını hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede bir sosyal satın alma çağrısı ilan etmiştik. Bu sosyal satın alma çağrısı şirketlerimizin üretmek istedikleri ürünleri afet bölgesinde bizim tarafımızdan ürettirilmesi ve şirketler tarafından satım alım garantisi verilerek alınması şeklinde bir modeldi. Sosyal satın alma çağrısını çok büyük şirketlerimiz başvurdu. Bu şirketlerle işbirliklerimizi somutlaştırdık ve çok kısa bir süre içerisinde belirlediğimiz lokasyonlarda, konteyner ve çadır kentlerde üretim alanları oluşturacağız. Bugün çok önemli protokoller imzaladık. Gaziantep’in yerel idareleri başta Valiliğimiz olmak üzere çok önemli destekler sundu. Kalkınma ajanslarımız, İpekyolu Kalkınma Ajansımız süreci çok güzel koordine etti. Bu bu çerçevede destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Projenin faydalı bir iş olduğunu söyleyen Vali Davut Gül, “Bizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Faydalı bir iş oldu. İnanıyorum ki bu proje ile her iki ilçemizdeki depremden etkilenen vatandaşlarımız daha çabuk toparlanacaklardır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.