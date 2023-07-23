Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği etkinliklerde ‘Sosyal Finansman Araçları Eğitimi ve Sosyal Girişimciler İçin Destekler’ konulu eğitimde katılımcılara sosyal girişimcilik destekleri anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ’Sosyal Finansman Araçları Eğitimi ve Sosyal Girişimciler İçin Destekler’ eğitiminde sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adaylarıyla, sosyal girişimcilik konuşularak sosyal girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler ve önemli araştırmalar paylaşıldı. Eğitimde ayrıca sosyal girişim alanındaki desteklerin nereden takip edilebileceği, alandaki mevcut destekler, sosyal girişimlerin yararlanabileceği finansman araçları ve sosyal girişimlerin desteklere başvururken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildi.