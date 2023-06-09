Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği tarafından Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Pilav Günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği tarafından Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Pilav Günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu yıl 28.cisi düzenlenen etkinliğe Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Akyüz, Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Engin Karadağ, İletişim Fakültesi Dekan Yard. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Finike MYO Müdürü Doç. Dr. Yasemin Tezcan, Korkuteli MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği (SOBİLMED) Başkanı İsmail Apaydın, akademisyenler, sektör paydaşları, belediyelerden temsilciler ile mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel Pilav Günü etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, “İlki 1995 yılında yapılan ve Yüksekokulumuzun en önemli geleneklerinden birisi olan Geleneksel Pilav Günü öğrencilerimizi, mezunlarımız ve sektör paydaşlarımız ile buluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Sosyal Bilimler MYO ailesi olarak köklerimizde böyle bir gelenek olduğu için mutlu ve gururluyuz. Geleneklere sahip çıkılması ve sürdürülmesini, kurumsallaşma, aidiyet duygusu ve vefalı olma noktasında çok önemsiyoruz. Pilav günü geleneğini başlatarak SBMYO ailesinin bu ayrıcalığı yaşamasına vesile olan rahmetli hocamız Işık Şifa Üstüner başta olmak üzere, bugüne kadar bu geleneğin sürdürülmesinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Programlarımız ülke genelinde tercih sıralamasında ilk sıralarda”

“Pilav Günü” ve “Kariyer Günü” gibi köklü geleneklere ilave olarak 2022 yılı Aralık ayında kurulan Mezunlar Derneğine sahip olmanın gururunu ve ayrıcalığını yaşadıklarını altını çizen Prof. Dr. Özkan, “7000’e yakın öğrencisiyle yüksekokulumuz üniversitemizin en fazla öğrenciye sahip birimidir. Öğrencilerimiz 13 normal örgün öğretim, 13 ikinci öğretim ve 1 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 27 programda eğitim almaktadır. Söz konusu programlarımız ülkemiz genelinde tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu noktada yüksekokulumuza destekleri için öncelikle Rektörümüz Prof.Dr. Özlenen Özkan hocamıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu başarıda büyük emekleri olan başta müdür yardımcılarımız olmak üzere SBMYO ailesinin akademik ve idari elemanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ara eleman değil aranan veya ana eleman yetiştiriyoruz”

Eğitim-öğretim programlarıyla öğrencilere üst düzey bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmanın en temel gayeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, “Bilindiği gibi ülkelerin dünyada söz sahibi olmalarında en önemli unsur, nitelikli insan işgücüne sahip olunmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada MYO’lar nitelikli iş gücü oluşturmaya katkı sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak görülmektedir. Çünkü mesleki eğitim-öğretimde yaparak öğrenme, yani bilmeyi, yapabilmeye çevirmek esastır. Dolayısıyla mesleki eğitim; teorik eğitimi, pratik eğitimle tamamlama ve istihdama yönlendirebilme odaklıdır. Günümüzde başarı ve rekabet, daha çok bilgi ve beceriye tabi hale geldiğinden öğrencilerimizi ara elemandan ziyade “Aranan Eleman” veya “Ana Eleman” olarak mezun etmeye özel önem veriyoruz. Mezunlarımızın aranan ya da ana eleman olması; ancak iyi bir mesleki eğitim ve Akademi-sektör iş birliği ile mümkündür. Öğrencilerimizin mesleki eğitimde sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri kazanabilmesi için sektörle ilişkilerimizin güçlü ve sürdürebilir olması ve sektör beklentileri ile mesleki eğitim arasındaki köprünün güncel kalabilmesinin önemini biliyoruz. Bu noktada artık Mezunlar Derneğimizin de çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.