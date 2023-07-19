Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda başlayan ilk çift ana dal uygulaması ilk mezunlarını verdi.

Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulları arasında ilk çift ana dal uygulaması ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verme gururu yaşadı. Nüfus ve Vatandaşlık, Sosyal Güvenlik ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları arasında uygulanan çift ana dal programı ile Düzce Üniversitesi öğrencileri aynı anda iki programdan diploma alma imkanına sahip oluyor.

Söz konusu programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam alanlarının genişlediğini dile getiren Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çift Ana Dal Koordinatörü Fatih Durmuş, “Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak gerek kamuda, gerek özel sektörde önemli bir istihdam payına sahip olan ilgili programlar ile daha derinlikli ve mesleki uzmanlığa yönelik bu uygulama, diğer Meslek Yüksekokullarına da örnek teşkil etmesi bakımından önemli bir ilk adım olmuştur” ifadelerini kullandı.