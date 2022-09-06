Kampüs genelinde yenileme, güçlendirme ve inşa çalışmalarına devam eden Atatürk Üniversitesi öğrencilerin daha kaliteli bir kampüs hayatı ve eğitim görmeleri için yenilikçi çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Kampüs genelinde yenileme, güçlendirme ve inşa çalışmalarına devam eden Atatürk Üniversitesi öğrencilerin daha kaliteli bir kampüs hayatı ve eğitim görmeleri için yenilikçi çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla gerçekleştirilen proje ve çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Atatürk Üniversitesi, eski Edebiyat Fakültesi binasının bir bölümümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna tahsis etti.

İçerisinde bazı araştırma merkezileri bulunan eski eski Edebiyat Fakültesi alınan yeni kararla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun yeni binası oldu. Meslek yüksekokulu eski binasının fiziki yapısı ve artan öğrenci kontenjanlarına yetersiz kalması sebebiyle; toplam kapalı alanı 6 bin 300 metrekare olan eski Edebiyat Fakültesine taşınmasına karar verildi.

37 adet idari ve akademik personel odası yapılan binaya ayrıca, 6 adet arşiv ve depo, 1 adet toplantı ve konferans salonu, 3 adet amfi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet bilgisayarlı radyo-TV dersliği, 12 adet derslik ve engelli asansörü yapıldı. Giriş çıkışı engelli erişimine uygun hale getirilen yeni Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının merdiven ve galeri boşluğu iş güvenliğine uygun hale getirilerek korkulukları da yenilendi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Atatürk Üniversitesi’nde mevcut eğitim binalarının yenilenerek daha modern ve ferah bir hale getirildiğini söyledi.

Bu kapsamda eski binası yetersiz kalan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna yeni bir bina tahsis edildiğini belirten Çomaklı, yeni binanın öğrenciler ve akademisyenlerin memnun kalacakları bir şekle getirdiklerini aktardı.

Prof. Dr. Çomaklı, yeni eğitim binasının Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.