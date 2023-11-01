Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde yayımlanan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilimler Özel Sayısı’ çıktı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde yayımlanan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilimler Özel Sayısı’ çıktı. Derginin özel sayısında, sosyal bilimlere konu olan tüm olgu, olay ve süreçleri Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde ele alınan çalışmalar değerlendirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın sunuş bölümündeki yazısıyla başlayan özel sayının devamında Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce tarafından, derginin anlamı ve önemini vurgulayan 100. yıl mesajları verildi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel olarak hazırladığımız bu sayımız, aziz milletimize bir saygı nişanesidir”

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen hazırlanan Sosyal Bilimler Dergisi’nin sunuş kısmında fikir ve düşüncelerini kaleme alan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yüzüncü yıla ait coşkusuna ve derginin özel sayısına dair şu sözlerle ifade etti:

“Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği İstiklal Mücadelesinin en değerli eseri kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyet’imizin 100. yılını büyük bir sevinç ve gururla kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretileriyle Cumhuriyet’i anlamalı ve özümsemeliyiz. Cumhuriyet’imizin 100. Yılı’na özel olarak hazırladığımız bu sayımız, en zor zamanlarında bile istiklal ve istikbalinden ödün vermeyeceğini ve sadece savaş meydanlarında değil ülkemizi ileriye taşıyacak her türlü mücadeleye devam edeceğimizi tüm dünyaya gösteren aziz milletimize bir saygı nişanesidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girerken Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Cumhuriyet’in ışıklarını yaymaya devam etmesini temenni eder katkı veren tüm araştırmacılara, editörlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.”

“Özgür düşüncenin ve pozitif bilimin rehberliğinde tutkuyla çalışmalıyız”

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, derginin özel sayısına yazdığı önsözde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 100. yıl vurgusunda bulundu. Prof. Dr. Önce derginin özel sayısında “Tarih boyunca Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği milli mücadelenin en değerli eseri kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.’ sözüyle 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletine armağan edilen Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşındadır ve ilelebet payidar kalacaktır. Bu özel sayımız, sosyal bilimlere konu olan tüm olgu, olay ve süreçleri 100 yıllık bağlamda ele alan çalışmaları sadece Cumhuriyet’in geçmişine yönelik değerlendirmeler olarak değil; Cumhuriyet’in geleceğine yönelik ekonomik, idari ve sosyal hayata yön verebilecek çalışmaları da kapsayacak biçimde geçmişten geleceğe bütüncül bir bakış açısıyla sunulan çalışmaları kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, ekonomik, kurumsal, kültürel ve siyasi hayatını şekillendiren süreçler üzerine kazanımlarını değerlendiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve uluslararası sistem içerisindeki geçmiş yüzyılına dair değerlendirmeleri ve eğilimleri irdeleyen, sosyal bilimlere konu olan tüm olgu, olay ve süreçleri ele alan bilimsel çalışmalarda geçmiş ve geleceğin sentezi amaçlanmıştır. Bu özel sayımızda yer alan makaleler ile sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilmek en büyük dileğimiz ve beklentimizdir” ifadelerini yazıya döktü.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hakan Altınpulluk, Doç. Dr. Murat Burgaç, Doç. Dr. Temmuz Gönç Şavran, Doç. Dr. F. Zeynep Özata editörlüğünde ve Gülgün Bulut’un teknik editörlüğünde hazırlanan Sosyal Bilimler Dergisinin özel sayısına dergipark.org.tr adresinden erişim sağlanabilir.