ORAN Kalkınma Ajansı ile Sivas OSB Sanayicileri Derneği (SOSAD) işbirliğinde, ORAN Kalkınma 2022 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” konulu panel başladı. Özel bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek olan panele Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul ve SOSAD Başkanı İsmail Timuçin katıldı. Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas’ta bulunan aile şirketlerinin ekonomiye ve sosyal hayata önemli katkı sağladığını ifade ederek, “ Öyle ümit ediyorum ki birçok sektörde Anadolu’nun parlayan yıldızı haline gelen şirketlerimiz, ekonominin can damarı olmaya, Sivas’a ve ülkemize katma değer sağlamaya, üretimi ve istihdamı artırmaya devam edecek" dedi.

Başkan Hilmi Bilgin, aile şirketlerinin kurumsallaşması, şirketin devamlılığı ve işleyişi açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, “ Sivaslı sanayici ve iş adamlarımızı yakından ilgilendiren bir konunun böylesine çerçeveli bir programda gündeme getirilmesini oldukça faydalı buluyor, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

“Durum hiç iç açıcı değil"

SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, Türkiye’de aile şirketlerini oldukça az olduğuna değinerek, "Ülkemizde ve şehrimizde üzerinde önemli kılmamız gereken en büyük problemlerden biri aile şirketlerinin ,ömürlerinin kısa olması. Dünyada yüz yaşının üzerinde aktif aile şirketi sayısı Japonlar ’da otuz bin civarındayken Türkiye’de ne kadar biliyor musunuz? Yüz yaşını geçmiş, yüzyıldan fazla ayakta duran Türkiye’de aile şirketi sayısı maalesef otuz tane. Bu sayıya inanmak istemedim, inanamadım ama kayıtlardan aldım. Durum aslında hiç iç açıcı değil. Aile şirketlerimizi çok uzun soluklu yaşatamıyoruz. Şimdi aile şirketlerinin kurulmasında kurucuların bir ömürlerini o şirkete adadığını biliyoruz. Ama bugün vefat ettikten sonra ya birinci nesilde yada ikinci nesilde maalesef şirketlerimiz kapanıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından stratejik yapılandırma danışmanı Bülent Orta tarafından eğitim verildi.