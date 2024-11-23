Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenleyerek, doğum günü bu anlamlı güne denk gelen öğretmenlere unutulmaz bir sürpriz yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen kutlamada hem Öğretmenler Günü hem de doğum günleri kutlanan öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bu anlamlı etkinlik için Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve Ar-Ge ekiplerini görevlendirerek hazırlıklara başladı. 24 Kasım’da doğan öğretmenler Harun Emre Seyhan, Sevinç Dağdemir, Elif İpek ve Recep Akbaş için planlanan sürpriz kutlama, titizlikle organize edildi.

Soruşturma çağrısıyla başlayıp sürprizle son buldu

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, doğum günü 24 Kasım olan öğretmenler kuruma ifadeye çağrıldı. Haklarında bir soruşturma olduğu bilgisiyle kuruma gelen öğretmenler, konferans salonuna girdiklerinde karşılarında balonlarla süslenmiş bir ortam ve kendileri için hazırlanan doğum günü organizasyonunu görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen öğretmenler, hediyeler ve çiçeklerle onurlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenlere yönelik konuşmasında, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Ağrı’da görev yapan ve aynı gün doğan öğretmenlerimizi tespit ettik. Kendilerini kuruma çağırırken bir soruşturma açıldığı gibi bir algı oluşturduk. Ancak burada güzel bir sürprizle karşılaştılar. Bu organizasyonu planlayan ekibime teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin doğum gününü ve Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Meslek hayatlarında ve özel yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

"Beklenmedik bir sürprizle çok mutlu olduk"

Sürpriz karşısında duygularını paylaşan öğretmenler, mutluluklarını dile getirdi.

Öğretmenlerden Recep Akbaş, etkinliğin kendilerini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini belirterek, “Bize bir durum olduğu ve ifade vermemiz gerektiği söylendi. Gittiğimizde olumsuz bir tabloyla karşılaşmayı bekliyorduk. Ancak çok güzel bir sürprizle doğum günümüz kutlandı. Emeği geçen herkese, İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Elif İpek ise bu anlamlı günün kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, “Bugün meslekte ikinci yılım. Sabah çağrıldığımda farklı bir soruşturmayla karşılaşacağımı düşündüm. Doğrusu biraz korkarak geldim. Ama böyle bir doğum günü sürpriziyle karşılaşmak beni çok mutlu etti. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Müdürlük ekibimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Halaylarla son bulan coşkulu kutlama

Kutlamanın ardından etkinlik, hareketli müzik eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi, eğlenceli anlarla dolu bu özel günü doyasıya kutladı.