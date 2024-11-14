Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Daraltılmış Muhtarlar Toplantısı’nda 9 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunların çözümü için start verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında ve tüm belediye başkan yardımcılarının katılımıyla, Daraltılmış Muhtarlar Toplantısı’nın 4’üncüsü dün akşam Bolu Belediyesi’nde gerçekleşti. Toplantıya, Kuruçay, Karacaağaç, Ovadüzü, Köroğlu, Çıkınlar, Yaşamkent, Umutkent, Alpağut, Alpağutbey muhtarları ile Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Yusuf Akduman katıldı. Toplantıda tüm muhtarlar sorumluluk alanlarındaki tüm sorun, talep ve ihtiyaçları sinevziyon eşliğinde iletme fırsatı elde etti. Başkan Özcan, kendisine iletine tüm sorun, talep ve ihtiyaçları dinleyip notlar aldı ve ilgili başkan yardımcılarına çözümü için talimat verdi.