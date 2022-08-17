Antalya’nın Manavgat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takip sonucu yakalanan şahsın şortunun cebinde 61.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fiziki takip sonucu yakalanan şahsın şortunun cebinde 61.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen ve fiziki olarak takip erilen M.Y. isimli şahıs Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yakalandı.

M.Y. isimli şahsın Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek yapılan üst aramasında; Şortunun cebinde şeffaf poşet içerisinde 61.62 gram metamfetamin maddesi, sigara paketi içerisinde 1.78 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahsın ikametinde Narkotik Madde Arama Köpeği eşliğinde yapılan aramada ise; 2.56 gram esrar maddesi, seri numarası kazınmış 1 adet silah ve bu silaha ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde hakkında uyuşturucu madde ticareti Yapma veya sağlama suçundan adli işlem yapılan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.