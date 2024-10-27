Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından yeni su kaynaklarının bulunması için sondaj çalışmaları devam ediyor.

Sorgun ilçesinde yaşanan su sorununa çözüm bulmak amacıyla Belediye tarafından başlatılan su sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut ekinci, ‘’İlçemize yeni su kaynakları kazandırmak için dört koldan çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan sondaj çalışmalarımız sonuç verdiğinde içme suyu kaynaklarımızı güçlendirerek alternatif su kaynaklarına sahip olmuş olacağız’’ dedi.