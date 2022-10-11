i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat " konulu konferans verildi.

i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat " konulu konferans verildi.

İlyas Arslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Din Görevlileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Konferans Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ ın açılış konuşmasıyla devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası tanıtımını içeren sinevizyon gösterisinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt tarafından "Peygamberimiz, Cami ve İrşat " konulu konferanslarını sundu. Din görevlileri ve Sorgun halkının yoğun katılım sağladığı konferans sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın İdris Bozkurt’a hediye takdiminde bulundular.