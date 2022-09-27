Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Pekmez için ayrılan üzümler kazanlarda kaynatılmaya başlandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Pekmez için ayrılan üzümler kazanlarda kaynatılmaya başlandı.

Sorgun’a bağlı Ağcın Köyünde bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı pazarda satılırken, bir kısmı ise kışlık pekmez için ayrıldı. Pekmez için ayrılan üzümler kadınlar tarafından ezilip suyu sıkıldıktan sonra, kıvamını yakalaması için temiz killi toprak eklenip, dinlendirmeye bırakılıyor. Bir gece suda bekletilen üzüm suyu daha sonra, yakılan ocaklarda kaynatılmaya başlanıyor. Koyu hale gelen pekmezler ocaktan indirildikten sonra cam kavanoz ve bidonlara konularak ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra hazır hale geliyor.

Ağcın Köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Yılmaz, bu yıl bağlarında yeteri kadar üzüm olduğunu belirterek “2 yıldır yeteri kadar üzüm olmayan bağımızda bu yıl ilk kez bağ çubukları iyi üzüm verdi. Bizde kendi çaba ve gayretlerimizle üzümleri topladık. Toplanan üzümleri önce ezip, daha sonra beyaz killi toprakla güzelce kaynatıyoruz. Kaynatılan üzümler bir gün dinlendiriliyor. Daha sonra bekletilen üzüm suyu ikinci kez kaynatılarak pekmez haline getiriyoruz. Çok emek isteyen bir iş pekmez kaynatması. Kaynatılan pekmezler cam kavanoz ve bidonlara konularak yeme haline getiriyoruz" dedi.