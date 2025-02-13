Sorgun Belediyesi’nin daimi işçi alımı için yapılan kura çekimi, canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekiminde müjde veren Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Yazın açılması planlanan kurabiye fabrikasında da 80 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız" dedi.

Sorgun Belediyesi’nin ilana çıktığı şoför ve temizlik işçisi alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından Sorgun Belediyesi salonunda canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile alınacak işçiler belirlendi. Kura töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "25 Temizlik İşleri personeli ve 15 tane araç şoförü için kura çekimi yapacağız. 1’den 25’e kadar değil, başvuru sayısı ne kadarsa 315 sayısının tamamını çekmiş olacağız. İlk 25 kişinin işe alımını sağlamış olacağız. Şartları tutmayan olursa 26’ıncısı gelecek. Sıralamaya göre alım gerçekleştirilecek. Burada bize ulaşamayanlara da fırsat vermek istedik. Tamamen şeffaf, herkesin görebileceği bir sıralama yapmış olacağız. İstihdama katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Nüfus sayımızda artış var. Bununla beraber istihdamı da arttırmış olmamız lazım. Yakınlarınıza ikametlerini buraya aldırmalarını söyleyin ki Sorgun’a katkınız olsun" dedi.

"Kurabiye fabrikasında 80 kişiye istihdam sağlayacağız"

Kura töreninde yeni istihdamın da müjdesini veren Ekinci, "Yazın açılması planlanan kurabiye fabrikasında da 80 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Seçim çalışmalarımızda yeni dönemi istihdam dönemi olarak adlandırmıştık. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kurada ismi çıkan İsmail Alan, "36 yaşındayım, ilk kez ismim bir kurada çıktı, heyecanlıyım. Dokuzuncu sırada çıktım. Burada ismi yazan herkesin alınmasını isterdim, nasip kısmet" dedi.