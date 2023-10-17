Sorgun Belediyesi Hilal Evleri’nde, ilçede yaşayan kadın ve çocukların sosyalleşmesi ve kişisel gelişimi için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenliyor.

Yenidoğan Mahallesinde bulunan Hilal Evleri bünyesinde düzenlenen sergide, çini, örgü, ahşap yakma ve cam işleme gibi çeşitli kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cuma gününe kadar ilçe halkının beğenisine sunulacak olan serginin açılışına Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, Sorgun Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergiye, Sorgun halkı ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide çini vazolar, tabaklar, fincanlar, örgü çantalar, amigurumi oyuncaklar, ahşap yakma tablolar ve cam işleme süs eşyaları gibi çeşitli ürünler yer aldı.

Sorgun’a yeni Hilal Evleri kazandırılacak

Serginin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Aydınlıkevler, Ahmet Efendi, Osman Çavuş, Yazlak ve Yeşilöz Mahallelerini kapsayan 3 yeni Hilal Evi yapılacağı müjdesini verdi. Hilal Evlerinin Sorgun Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Başkan Ekinci, Hilal Evlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin ilçede yaşayan kadınların ve çocukların yeteneklerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağladığını söyledi.

Sergiyi gezen Başkan Ekinci kursiyerlerle sohbet ederek kursların verimliliği hakkında bilgi aldı. Sergide yöresel yiyecek olan hedik vatandaşlara ikram edildi.