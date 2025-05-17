Sorgun ilçesi genelinde ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler, bozuk yolların yenilenmesi ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi için gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ekinci, "Yeşilöz Mahallesi’nde asfalt söküm çalışmalarının mevcut durumunu, 70 dönümlük park alanında süren altyapı ve çevre düzenleme faaliyetlerini, şehir genelindeki yol çizgi uygulamalarının ilerleyişini, yakında hizmete açacağımız Cam Kafe projemizde gelinen son aşamayı yerinde inceledik. Süreçleri sahada takip ediyor, ihtiyaçlara yerinde müdahale ediyoruz. Planlama, uygulama ve denetim. Tüm adımları dikkatle yürütüyoruz. Hedefimiz, hizmetlerin aksamadan ve kaliteli şekilde Sorgun’a kazandırılması" şeklinde konuştu.