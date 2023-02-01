Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışından dolayı kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Kar yağışından dolayı kentte çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Sürücüler ise kar yağışına hazırlıksız yakalandılar. Bazı sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadılar. Kar yağışına en fazla sevinen çocuklarda parklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkarırken, kardan adam yapmayı unutmadılar.