Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya geldi.

Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesi’nin düzenlediği üniversiteli gençlerle tanışma etkinliğinde buluştu. Yemek ikramı ve müzik dinletisinin yer aldığı programa Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Furkan Çelebi katıldı.

Program hakkında bilgi veren Başkan Ekinci, her yıl üniversiteli gençlere yönelik moral gecesi adı altında etkinlik düzenlediklerini belirtti. “Sorgun Belediyesi sponsorluğunda ve Sorgun Meslek Yüksekokulu iş birliği ile düzenlediğimiz bu gecenin gençlerimize moral vermesini istedik. Gördüğünüz gibi gençler eğleniyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

“Meslek Yüksekokulu’nun katkısı büyük, KYK Yurdu ile kayıtlar artacaktır”

Ekinci, yurt ile kayıtların artacağını ifade edip, “Meslek Yüksekokulu’nun şehrimize katkısı büyük. Bu sene KYK Yurdu’nun yapılmasıyla beraber kayıt ivmesi de artacaktır. Önceden yurt olmaması nedeniyle kaydını buraya yaptırmak istemeyen veliler ve öğrencilerimiz vardı. Ama bundan sonra kayıt biraz daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum. Yüksekokul ve yurdun yakın olması, ulaşımın çok rahat olması gibi etkenlerle beraber yüksekokulun popülasyonu artacak ve şehre de olumlu anlamda katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Sorgun, Veteriner Fakültesi’ni istiyor”

Veteriner Fakültesi’ndeki eğitimin bir kısmının Sorgun’da diğer kısmının da Yozgat’ta devam etmesi konusuna değinen Ekinci “Sorgun, Veteriner Fakültesi’ni istiyor. Veteriner Fakültesi öğrencileri ilk iki yılını burada okuyorlar. 3 ve 4.Sınıflarda muhtemelen Yozgat’a gidiyorlar. Artı bu ilk iki yıl içerisinde de haftanın belirli süreleri burada belirli süreleri de Yozgat merkezde oluyor. Bu durum Veteriner Fakültesi’ne kaydın fazlalaşmasını engelliyor. Yani aslında gelen çocuklar Sorgun’da olmaktan daha mutlular. Buradan da çağrımız olsun. Veteriner Fakültesi binamızı Sorgun halkı olarak Sorgun Belediye Başkanı olarak biz istiyoruz” dedi.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Furkan Çelebi ise “Belediyemizin bugün düzenlemiş olduğu okulumuz öğrencileri ve personeline yönelik bu etkinlikte belediye ile bir araya geldik. Öğrencilerimizin çoğu dışarıdan, şehir dışından geliyorlar. Sorgun’la bir bütün haline gelebilmeleri için bu organizasyonlar hepimiz açısından güzel oluyor. Belediyemiz bu tür etkinlikleri önceki yıllarda da düzenledi. Sağ olsunlar isteğimizi geri çevirmediler. Belediyenin eli her zaman üzerimizde. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Sorgun, gelişmişlik ve sosyal imkânlar olarak ön planda”

Sorgun’un artan potansiyeline dikkat çeken Çelebi “İç Anadolu’nun en büyük ilçelerinden biri Sorgun. Meslek Yüksekokulu olarak düşündüğümüzde öğrenciler küçük ilçeleri tercih ederler. Ama bunların arasında Sorgun hem gelişmişlik olarak hem sosyal imkânlar olarak özellikle son yıllarda daha çok daha ön planda. Önümüzdeki yıllarda öğrencileri Sorgun’a bekliyoruz” cümlelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler yemek ikramının ardından şarkılar eşliğinde keyifli zaman geçirdi.