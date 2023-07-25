Yozgat’ın Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu, toprağın doğal yapısına ve verimliliğine zarar verdiğini söyledi.

Çiftçilerin anız yakma alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğinin altını çizen Canbolat, bu durumun çevre için de büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Canbolat, hasat mevsiminin ardından tarlada kalan atıkların yakılarak yok edilmesinin hem hava kirliliğine yol açtığının hem de burada yaşayan canlıların da yanmasına neden olduğunun altını çizdi. Çevre kanununa göre anız yakanlar için ceza tutarının dekar başına 244 lira olduğunu ifade eden Canbolat “Bu fiilin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle, meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise cezalar 5 katına kadar çıkmaktadır. Anız yangınlarını önlemek amacıyla yıllardır programlar düzenliyor ve anız yakmanın zararlarını anlatıyoruz. Ancak çiftçilerimiz halen eski yöntemlerle anız yakmaya devam ediyorlar. Bu olay bizim kanayan yaramız. Çiftçilerimiz aslında geleceğimizi yakıyor. Anız yangını ile içindeki canlıları da yakıp kül ediyor." dedi. Canbolat, çiftçilerin anız yakarak ciddi yangınlar açısından da tehlike oluşturduklarını sözlerine ekledi.