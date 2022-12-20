Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik sloganı ile çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, ilçeye kazandırılacak ‘Millet Bahçesi’ projesi çalışmalarına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik sloganı ile çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, ilçeye kazandırılacak ‘Millet Bahçesi’ projesi çalışmalarına başladı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Mükremin Göleti etrafında bulunan 259 dönümlük araziye yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandı. Millet Bahçesi projesinin içerisinde millet kıraathanesi, seyir terasları, yüzer iskeleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, yöresel ürünler pazarı ve kır bahçeleri gibi alanlar yer alacak.

İnşaat çalışmalarının başlaması ile birlikte projeyi yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede doğa ile uyumlu bir proje olduğunu söyledi.

İhalesi onaylanan proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Ekinci, “TOKİ tarafından 2021 yılının ağustos ayında ihalesi yapılan Millet Bahçesi projesine ihale sözleşme onayı alındı. Sorgunumuzun değerine değer katacak olan Millet Bahçesi projemiz için çalışmalara başlandı. Millet Bahçemiz doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Sorgunumuzu turizm merkezi haline getirecek. Sorgun Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen bizzat gelerek yerinde incelemeler yapan hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşerilerime teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapacak ve bölgenin parlayan yıldızı olan ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. Kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen ‘bahçe’ kavramının ‘millet’ unsuru ile birleştirilerek tamamlandığı ve birçok açıdan örnek teşkil edecek nitelikteki millet bahçesi uygulamalarının ülkemiz genelinde yaygınlaşarak yeşil alan miktarının artırılmasına devam etmek önem taşımaktadır. Sorgun’umuza hayırlı olsun” dedi.