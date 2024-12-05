Manavgat Sorgun Çamlığı’nda 15 Nisan tarihinde çıkan yangında zarar gören 3 dönüm alandaki ağaçlar orman ekipleri tarafından kesildi. Yetkililer kesilen ağaçların yerine en kısa sürede çam fidanlarının dikileceğini belirtti.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu mevkiinde bulunan Sorgun Çamlığı’nda 15 Nisan 2024 tarihinde çıkan yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahalede bulundu. Orman İşletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Manavgat Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, 3 dönüm Kızıl Çam ormanı zarar görmüştü. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sorgun Çamlığı’nda yangından etkilenen 3 dönümlük alanda yanan çam ağaçları kesilerek kaldırıldı. Yetkililer, ağaçların kesildiği bölgenin en kısa sürede yeniden ağaçlandırılacağını dile getirdiler.