Vatandaşların Sorgun Çamlığı’nda yol kenarında yangın çıktığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Sorgun Çamlığı’nın zemininde başlayıp ağaçların gövdesine ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Karaman’da bıçaklı saldırıya uğrayan anne ve oğlu ağır yaralandı

Karaman’da bıçaklı saldırıya uğrayan anne ve oğlu ağır yaralandı

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