Manavgat Belediyesi, bölgedeki en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Sorgun Boğaz Mesire Alanı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan çalışmalar, 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek ve mesire alanı bu süre zarfında geçici olarak ziyarete kapalı olacak.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, yenileme çalışmaları sebebiyle geçici olarak kapatılan Sorgun Boğaz Mesire Alanı’nda incelemelerde bulunarak, mevcut durum ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Kara, Sorgun Boğaz Mesire Alanı’nın bölgedeki en önemli doğal yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, yapılan iyileştirme çalışmalarının, Manavgat halkı ve ziyaretçiler için uzun vadede önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Kara, "Mesire alanının doğal yapısına zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde yapılacak olan bu düzenlemeler, hem şehir hem de çevre ekonomisi için büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Mesire alanı, yeniden tasarlanarak modernize edilecek

Manavgat Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, Sorgun Boğaz Mesire Alanı’nın bakım ve onarım çalışmalarının ardından daha modern, güvenli ve kullanışlı bir hale getirileceği belirtildi. İyileştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Yenilenen mesire alanının, daha fazla ziyaretçi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşması ve şehre değer katması hedefleniyor.

Manavgat Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bakım, onarım ve tadilat çalışmaları, Sorgun Boğaz Mesire Alanı’nı daha modern ve konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor. 10 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında kapalı olacak alan, çalışmaların ardından yenilenen yapısıyla Manavgat halkına ve ziyaretçilere daha iyi hizmet verecek.