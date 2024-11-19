Sorgun Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ekmek üretiminin sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Fırınlarımızda hijyen standartlarının yüksek tutulması ve ekmek gramajının doğru şekilde uygulanması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Üretilen her ekmeğin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sofralarınıza ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.