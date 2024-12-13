Yozgat’ta Sorgun Belediyesi ekipleri, bakıma ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını alarak bakımevine götürdü.

Sorgun Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, sokaklardaki patili dostlar için sahaya çıktı. Okul, cami, kent meydanı gibi toplu kullanım alanlarını ve işlek caddeleri kontrol eden ekip, 05.00-00.00 saatleri arasında hem rutin kontrolleri yaptı hem de ihbarları değerlendirdi. Hasta ve bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını bakımevine götürmek üzere alan görevliler, kısırlaştırma, çip ve küpe takma işlemlerini gerçekleştiriyor. Tedavisi bittikten sonra bakımevinde yaşamaya devam eden sokak hayvanları, güvenilir bir ortamda gözetim altında tutulacak.