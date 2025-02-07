Kocaeli’de bir kişiyi sopayla darbeden ve telefonunu çalan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Şubat Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, bir kişiyi başından sopa ile yaralayan ve cep telefonunu alan A.B., V.S. ile H.Ö. isimli şüphelilere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. A.B., V.S. ve H.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.