Antalya’nın Manavgat ilçesinde terziyi basan 3 şüpheli, iş yeri sahibi ellerindeki sopalarla darp ederek hastanelik etti. İş yerindeki kadın müşterinin bağırması sayesinde zorbaların elinden kurtulan terzinin başına 30’a yakın dikiş atıldığı bildirildi. Kimseyle bir husumeti olmadığını belirten Mehmet Deniz, kiracısına mahkeme kararıyla tahliye kararı aldırdığını, bunun dışında kimseyle husumeti bulunmadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Deniz isimli terzi iş yerinde bir kadın müşterisinin işini yaparken ellerinde sopalarla içeriye giren 3 kişi, Mehmet Deniz’in ayağa bile kalkmasına fırsat vermeden kafasına vurmaya başladı. Mehmet Deniz aldığı sopa darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar yerde de vurmaya devam etti. Kadın müşterinin bağırarak yardım istemesi üzerine komşu esnaflar iş yerine yönelirken, saldırganlar sopayı da bırakıp iş yerinden kaçtı.

"Başına 30’a yakın dikiş atıldı"

Başına ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Mehmet Deniz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, yarılan başına 30’a yakın dikiş atıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekibi gelerek çalışma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda şahısların terzi dükkanının yakınında Fevzipaşa Caddesi’ne 4 veya 5 kişi olarak bir araçla geldikleri, araçtan ellerinde sopalarla inerek Atatürk Caddesi’ne geçip Mehmet Deniz’i darp ettikten sonra tekrar araca binip ayrıldıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarından aracı ve şahısları belirleyen emniyet güçleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

“Kimseyle husumetim yok”

Hastanede tedavisinin ardından Acil Sergis önünde kısa bir açıklama yapan terzi Mehmet Deniz, kimse ile bir husumetinin olmadığını belirterek “Gündoğdu’da dükkanım var. Buradaki kiracı ile sorun yaşadım. Mahkeme kiracının tahliyesine karar verdi. Bunun dışında kimse ile bir problemim yoktur” dedi.