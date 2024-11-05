Serdivan Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, “Sonsuzluğun Tedirginliği” adlı tiyatro oyunu Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Serdivan Belediyesi tarafından kültürel faaliyetleri arttırmak gayesiyle düzenlenen ve Burak Turar’ın kaleme aldığı "Her Son Bir Başlangıçtır" sloganıyla sergilenen oyun 1 Kasım Cuma günü seyirciyle buluştu. Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde "Her Son Bir Başlangıçtır" sloganıyla sahnelenen felsefi oyun, yaşamın olağan akışına ve sonsuzluk kavramına dair alternatif bakış açıları sunarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşattı. Ücretsiz olarak sahnelenen ve geniş bir ilgiyle karşılanan bu etkinlikte tiyatro severler, insan hayatında sonların yeni başlangıçlara vesile oluşu, yaşam, ölüm ve sonsuzluk gibi önemli kavramlar üzerine dair düşünme fırsatı buldu. Oyunun sahne tasarımı, ışık ve ses düzenlemeleri ile birleşerek seyircileri adeta felsefi bir yolculuğa çıkartırken sergilenen oyun katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.