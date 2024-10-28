Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sönmez, "Cumhuriyet ulusumuzun özgürlüğünü ve bağımsızlığını temsil eden tarihi bir kilometre taşıdır” dedi.

Sönmez, Cumhuriyet Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık timsali olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 1001. yılı, bir ulusun özgürlüğünü ve bağımsızlığını temsil eden tarihi bir kilometre taşıdır. 29 Ekim 1923’te kurulan bu büyük devlet, Atatürk’ün liderliğinde bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkını nasıl kazandığının bir öyküsüdür. Bugün, 101 yıl sonra, bu önemli olayı coşkuyla anıyoruz ve Cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşımak için yola devam ediyoruz. Cumhuriyetin 101. yılı, Türkiye için büyük bir dönüm noktasıdır. Geçmişi onurlandırmak ve değerleri sürdürmek, aynı zamanda daha güzel bir yarınlara ulaşma taahhüdünü içerir. Bu dönem, ulusumuzun birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağı bir yıl olarak anılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı kutlu olsun, ve gelecekteki nesiller için ilham kaynağı olsun!. Zafer ‘,Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ‘Başaracağım’ diye başlayanın ve ‘Başardım’ diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun” diye konuştu.