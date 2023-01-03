Adıyaman’da, bir binanın merdiven boşluğuna bırakılan közler, yangın korkuttu.

Adıyaman’da, bir binanın merdiven boşluğuna bırakılan közler, yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Menderes İlkokulu yakınlarında bulunan bir binanın 3.katında ikamet eden Ali Muhammed isimli kişinin yakınları sobadan çıkardığı külleri merdiven boşluğuna bıraktı. Bir karton içerisine dökülen küllerdeki közler yangına neden oldu. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven boşluğundaki yanan kartonlara müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.