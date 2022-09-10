Sanatçı Songül Karlı, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde bu yıl 14.’ncüsü düzenlenen Kültür Turizm ve Maden Festivali’nde sahne aldı.

Sanatçı Songül Karlı, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde bu yıl 14.’ncüsü düzenlenen Kültür Turizm ve Maden Festivali’nde sahne aldı.

15 gün sürecek olan Balıköy Kültür Turizm ve Maden Festivali’nin ilk gün programına Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, Antalya emekli başsavcısı, Akdeniz Üniversitesi Rektör danışmanı Mehmet Karakaya, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Balıköy Belediye Başkanı Ahmet Artun, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Barbaros Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Songül Karlı ve ekibini Balıköy’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Artun, coşku dolu konser için teşekkür etti.

Amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu ifade eden başkan Artun, "Balıköy maden ve turizm başta olmak üzere birçok alanda gelişme kaydediyor" diyerek, tüm davetlilere ve Balıköy halkına festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.