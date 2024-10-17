Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, Türkiye’deki bazı merdiven altı merkezlerin saç ekiminde kalitesiz iş yapmasına ve yurt dışına gidip ayaküstü seyyar saç ekimi modeli kurmaya çalışan niteliksiz personellerin ülke imajına ciddi zararlar vermesine rağmen Türkiye’nin dünyada saç ekiminin merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin saç ekimi ameliyatlarındaki başarısı tüm dünya tarafından biliniyor. Bu nedenle Türkiye’yi bu alanda yıllarca çok sayıda sağlık turisti ziyaret etti. Ancak son dönemde bu sayıdaki düşüş beraberinde soru işaretlerini de gündeme getirdi. Sağlık Yönetimi Uzmanı ve Trawellmed Sağlık Turizmi Acentası Kurucusu Songül Alcı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Alcı, “Son yıllarda sağlık turizminde ve ilk sırada gelen saç ekiminde kan kaybını maalesef çok fazla görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri yurtdışına giden niteliksiz personellerin ayaküstü yapmaya çalıştıkları saç ekimleri. Gerek Türkiye’de merdiven altı hizmetlerin yanlış işlemleri, gerekse de yurtdışına giden ve para kazanma beklentisi ile niteliksiz personeller tarafından kurulmaya çalışılan seyyar saç ekimi modelleri, ayrıca yabancı ülkelerdeki saç kliniklerinin Türk personel yetiştirme ve çalıştırma girişimleri Türkiye’ye sağlık turistinin akışına sekte vuruyor. Dolayısıyla saç ekim işlemleri de yavaş yavaş elimizden alınıyor. Son günlerde çok ciddi sayı düşüşleri yaşadık” dedi.

’’Şikayetler arttıkça Türkiye’nin imajı zedeleniyor’’

Son yıllarda yabancı sağlık turistlerine yapılan yanlış uygulamalar ve merdiven altı işlemlerin çoğalmasının ülke imajına ciddi anlamda zarar verdiğine dikkat çeken Alcı, “Sağlık turizminde merdiven altı sağlık çalışanları ve ruhsatsız yerler ile sosyal medyada herkesin yapabildiği basit video ve görsel reklamları, mağdur sayısını arttırdı. Bu da yurtdışı sağlık turistlerinin şikayetlerinin artmasına neden olurken, ülkemizin imajını da ciddi anlamda zedelemeye başladı. Öte yandan gerek saç ekiminde gerekse de farklı branşlarda yapılan yanlış işlemler nedeni ile maalesef dış ülkelerdeki gazete ve televizyonlarda köpürtülerek yapılan haberler, bu ülke vatandaşlarının Türkiye’ye bu hizmetler için gitmesine engel oluyor” şeklinde konuştu.

’’Yabancı ülkeler Türk personeli kendilerine çekiyor’’

Yabancı ülkelerin Türk personelini kendi ülkelerine çektiklerine de değinen Alcı, “Pandemi sonrası artan sağlık taleplerini gören yabancı ülkeler personelimizi çağırarak bu işleri kendi ülkelerine entegre etmeye başladı. Dolayısıyla fiyat avantajı ortadan kalktı ve Avrupa bizden ucuz hale geldi. Avrupa ve aslında tüm dünyaya yayılan Türk sağlık personeli, yurtdışını ucuzlattığı gibi milli gelire de engel oluyor. İşlemler yurtdışında yapılınca ülkemize döviz girdisi de azalıyor. Türkiye’de sağlık turizmi yapan birçok acenta ve klinik bu sorunların bir an önce çözümlenmesini bekliyor. Elbette sıralanabilecek birçok madde var. Sorunlar ve sorunların çözümüne dair öneriler bakanlıklarımıza iletildi. Bununla ilgili düzenlemeleri kısa zamanda bekliyoruz. Ayrıca işlemler yurtdışında ucuzladı ise de kaliteli işlemler hala Türkiye’nin belli kliniklerinde yapılmaya devam ediyor, şikayetçi hastalar da düzeltme işlemlerine alınıyor. Dolayısıyla kalite söz konusu olunca hala Türkiye’de belli klinikler hem hizmette hem de işlem kalitesinde Avrupa’dan çok çok ileride” ifadelerini kullandı.

Doğru klinik nasıl seçilir?

Klinik seçerken dikkat edilmesi gereken ayrıntıları sıralayan Songül Alcı sözlerine şöyle devam etti:

’’Mutlaka hastanede ya da bir ruhsatlı sağlık kuruluşunda olduğunuzdan emin olun. Hastane şartlarında olmanız sağlığınız, ameliyathane şartlarının sağlanması ve hukuki anlamda güvenlik şartlarınızın tamam olduğu anlamına gelecektir.

’’İşlem yaptıracağınız reklamından başvurduğunuz kuruluşun Sağlık Bakanlığı belgesi ve Turizm Bakanlığı Sağlık Turizmi acenta belgesi olması çok önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı bir saç ekimi merkezi, belirli standartlara ve kalite kontrollerine uyduğunu gösterir. Bu da sizin için daha güvenli bir tedavi süreci sağlayacaktır.

Ayrıca web sitelerinde bu ruhsatlara ait verilmiş kod olmayan klinikleri asla tercih etmeyin. Reklamlardan gördüğünüz yerlerin web site ve digital ortamlarında ruhsat kodlarını görün ve mutlaka sorun.

Digital ortamlarda her alanda reklam görmeleri o yerin iyi olduğu anlamına gelmez. Bu iş pazarlama cümlelerinden ibaret değil. Bir ameliyat yaptırdığınızı unutmayın.

Doğru soruları sormanız çok önemli. ’’Hangi teknikle yapacaksından’’ çok, işleminizin nasıl geçeceği, sağlığınız işlem sırasında ve sonrasında konforunuz ve işlem sonuçları hakkında fikir edinmeye çalışın.

İşleminizi yapacak cerrah ve ekibini iyi tanıyın, yapılan işlemde tecrübenin çok önemli olduğunu unutmayın.

İşlem öncesi ve işlem sonrası takipler sizin için çok önemli olacaktır. Oluşabilecek komplikasyonlarda ya da sormanız gereken sorularınızda, şikayetlerinizde mutlaka tekrar muhatap olabileceğiniz kurumlar ve kişiler sizin için önemli olacaktır.

Elbette saç ekimi doğru yer ve şartlarda komplikasyonsuz, son derece doğal ve kalıcı sonuçları size verecek bir işlemdir. İyi sonuçlar aldığınız bu estetik işlem sonrası hayat kalitenizin arttığını, sosyal ve psikolojik anlamda hayatınıza katacağı pozitif birçok şeyi biz hastalarımızda takip ediyoruz. Elbette kötü sonuçlarla da tam tersi sonuçlar büyük bir zaman kaybı, ekonomik kayıplar ve geri dönülemez sonuçlarla da fiziksel görünümünüzdeki memnuniyetsizlik sizi hüsrana sürükleyecektir. Doğru danışmanlıklar alarak doğru ekiplere yapılan saç ekimi sizi son derece mutlu edecektir.’’