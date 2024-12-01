Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'da kapalı gişe bir performans sergiledi. Sarıkabadayı, sırada 6 Aralık'ta Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.KOCAELİ (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'deki konserinde yine kapalı gişe performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz gece yaşattı.

52. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda boy gösterdiler 52. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda boy gösterdiler

Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği etkinlikte, Sarıkabadayı güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu.

Sarıkabadayı, 6 Aralık'ta Ankaralı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: igf