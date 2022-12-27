Gaziantep’te yeni yıla özel ambiyansta güzel şarkılar eşliğinde eğlenerek girmek isteyenler, The Arena Hotel’de düzenlenecek Soner Sarıkabadayı konserinde bir araya gelecek. Türk pop müziğinin başarılı seslerinden Soner Sarıkabadayı, yeni yıl gecesinde birbirinden güzel şarkılarını The Arena Hotel’in programında seslendirecek. Yeni yıl kutlamasının biletleri ise Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, yeni yıl gecesi The Arena Hotel’in düzenleyeceği programda konser verecek. Konserin biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

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