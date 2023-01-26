Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Soner Aydoğdu, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Antalyaspor, Soner Aydoğdu’nun, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor’a transfer olduğunu duyurdu.

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