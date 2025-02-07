Manavgat ilçesinde söndürülmeden çöp konteynerlerine dökülen soba külleri, yangın çıkmasına neden oluyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 sokakta çöp konteynerinde yangın çıktı. İhbarla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöp konteynerinde çıkan yangını kısa sürede söndürürken, son günlerde çöp konteynerlerine, evlerin balkonları ve açık alanlara söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle sık sık yangınlar yaşandığı, ayrıca bakımı yapılmayan temizlenmeyen bacaların da yangınlara neden olduğu belirtildi.