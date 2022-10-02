Bayburt’un Hacıoğlu köyünde alevler yeniden yükseldi.

Bayburt’un Hacıoğlu köyünde alevler yeniden yükseldi.

Civar köylerden olan Demirışık ve Kopuz köylerine yangının sıçrama tehlikesinin olması üzerine ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldular.

Dün akşam saatlerinde Bayburt’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Hacıoğlu köyünün dağlık arazisinde yangın çıkmıştı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye, AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alınmıştı. Bugün yeniden Hacıoğlu köyünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. Olay yerine giden itfaiye, AFAD ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ederek, kontrol altına almaya çalıştılar. Yangında söndürme çalışmaları devam ederken, Kopuz ve Demirışık köylerine alevlerin sıçramaması için ekipler yangınla mücadele ediyor.