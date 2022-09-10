Denizli-Muğla il sınırındaki tamamen kontrol altına alınan orman yangını, zirveden patlak vererek tekrardan başladı.

Denizli-Muğla il sınırındaki tamamen kontrol altına alınan orman yangını, zirveden patlak vererek tekrardan başladı.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 saat sonra kontrol atlına alınan yangın, zirve kısmından yeniden başladı. Yanan yerin üst kısmından başlayan ikinci orman yangını için bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak sevk edildi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla ekipler müdahalede güçlük çekerken, hummalı çalışmalar devam ediyor.