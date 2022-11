Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük’ün Yenice ormanları, sonbaharda görenleri hayran bırakıyor.

İlkbahar ve yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle rengarenk ağaçlarıyla görenleri mest ediyor. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen Yenice ormanları tüm renkleriyle sonbaharı yaşıyor. Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, bölgede seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. Endemik bitki türü bakımından ve kendine has bir mikro klimaya sahip olmasıyla ormanın en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu arboretum alanı oluşturuyor. Suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar ise tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor. Hazan mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran, resim tablolarını andıran manzaralar sunan bölge şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada dinlenmeyi tercih edenler tarafından vazgeçilmez bir yere sahip.