Türkiye’nin doğa harikası şehirlerinden biri olan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu’da, vatandaşların attığı çöpler çirkin manzaralar oluşturdu.

Sonbaharda eşsiz görüntüler sunan Bolu-Mudurnu yolu, plastik su şişeleri ve poşetlerin gelişi güzel atılmasıyla çevre kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. Yeşil alanlarda biriken atıklar, doğanın güzelliğini gölgeledi. Vatandaşlar tarafından fotoğraflanan alanda çöp yığınlarının hemen arkasındaki büyüleyici sonbahar manzarası dikkat çekti.