DÜZCE (İHA) – Sonbaharın gelmesi ile birlikte Düzce ormanlarında renk cümbüşü yaşanırken, Aydınpınar Şelaleleri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Aydınpınar Şelaleleri, sonbaharın eşsiz güzelliklerini sunmaya devam ediyor. Şehrin en yakın şelalesi olarak bilinen ve renk cümbüşü ile dikkat çeken Aydınpınar Şelalelerinde bulunan bungolovlar, ziyaretçileri ağırlıyor. Eşsiz güzellikleri ile dikkat çeken şelaleler, sonbaharın tadını çıkartmak isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.