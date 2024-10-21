Türkiye’de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Erzincan’ın yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başladı.

Sonbahar ayında Erzincan’ın yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklendi. Çam ağaçlarının yeşilinin yanı sıra kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi büyüleyici bir atmosfere bürüdü.

Sonbaharda doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergileyen ve renk cümbüşüne dönüşen Erzincan’ın yüksek kesimleri Türkiye’nin en etkileyici ve görkemli renk paletlerine sahip yerlerinden biri haline geldi.

Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen bu dönemde Erzincan’ın yüksek kesimleri sonbaharın en güzel renkleri eşliğinde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.