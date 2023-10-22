Temmuz ayında örtü altına alınan ve hasadı aralık ayına kadar devam edecek olan Manisa’nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü bağlarında sonbahardaki gün batımı mest ediyor. Gün batımı eşliğinde örtü altındaki üzümler güzelliklerine güzellik katıyor.

Gün Batımında güneşin ışıklarıyla sararan üzüm salkımları daha güzel bir görünüm kazanıyor. Altın sarısı üzümlerin güzelliği dikkat çekerken, Sarıgöl ve çevresinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm kesimleri aralık ayına kadar devam edeceği bildirildi. Kışın ilk ayına kadar dünya sofralarını dalından üzümlerle tatlandıran Sarıgöl’de örtü altındaki üzümlerin gün batımıyla daha da güzelleşmesi fotoğraf meraklılarını da üzüm bağlarına çekiyor. Özellikle yol kenarından geçen vatandaşlar üzüm bağlarını gün batımıyla fotoğraflayarak o anları ölümsüzleştiriyor.