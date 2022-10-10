Üç tarafı sularla çevrili yarımada konumundaki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazar Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kampçı ve doğaseverleri ağırladı. Etkinliğe katılan onlarca kişi sonbaharda doğanın keyfini çıkardı.

Üç tarafı sularla çevrili yarımada konumundaki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yer alan Hazar Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kampçı ve doğaseverleri ağırladı. Etkinliğe katılan onlarca kişi sonbaharda doğanın keyfini çıkardı.

Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları, sonbaharın eşsiz güzelliğiyle yurdun dört bir yanından gelen kampçı ve doğaseverlere ev sahipliği yaptı. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerden birçok ziyaretçinin ilgi odağı olan Plajköy’deki Hazar Gölü kıyısı, sonbaharda ise doğaseverlerin yeni gözde mekanı haline geldi. Sonbaharın sunduğu eşsiz manzarası ile gezgin ve gönüllülerden oluşan katılımcılara görsel şölen sunana mekanı ilk kez görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İl dışından gelen kampçıları Plajköy’deki Hazar Gölü kenarında ağırladıklarını belirten Elazığ Kamp Kulübü Başkanı Kamuran Aşar, "Her yıl Elazığ’ın Plajköy kasabasında düzenli bir şekilde bu tür aktivitelerle Hazar Gölü’nü tanıtmayı amaçlıyoruz. Diğer şehirlerden gelenlerin Elazığ’da böyle bir yer var mıydı ve Elazığ bu kadar güzel miydi gibi tepkileri oldu" dedi.

Kampa Ankara’dan katıldıklarını ve manzaraya hayran kaldıklarını dile getiren Fatih Koçak, "Hava biraz soğuktu ama ortam çok güzel ve eğlendik. Farklı illerden gelen arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk. Ülkemizin her yeri cennet. Buralar da paha biçilemez" diye konuştu.

Malatya’dan arkadaş grubuyla birlikte katılan Sena Nur Gül ise, "Çok güzel etkinlikler vardı, hepsine katıldık. Çok eğlendik, umarım tekrar olur. Burası çok güzel yer. Daha önce böyle bir yer olduğunu duymuştum ama hiç gelmek nasip olmamıştı. İlk defa bu kamp sayesinde geldim" şeklinde konuştu.