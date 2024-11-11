Eskişehir’de sararan ve dökülen yapraklar Porsuk Çayı’nın yüzeyini tamamen kaplarken, oluşan güzel manzara dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Porsuk Çayı’nın bir kolunun üzeri, sonbaharda sararan ve dökülen yapraklarla kaplandı. Yoğun yapraklardan dolayı su yüzeyi görünmezken, oluşan manzara dikkat çekti. Sonbahar manzarası vatandaşlarca fotoğraflandı. Yüzeyi yaprakla kaplı Porsuk Çayı dron ile havadan görüntülendi.