DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi üyeleri Atatürk Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi.

Düzce’de çeşitli etkinlik ile adından söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi, sonbahar aylarında etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede Atatürk Anadolu Lisesi’nde bulunan pansiyonda kalan lise öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gençler için okul bahçesinde ateşler yakılarak sıcak bir ortam oluşturuldu.