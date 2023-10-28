Ordu’nun Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle sonbahar yapraklarından Atatürk Silüeti ve Cumhuriyetimizin 100. yılı yazısı yaptılar.

Çalışmanın çizimi Resim Öğretmeni Üzeyir Koyun tarafından yapıldı. Çizim yapılan yere Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva ve personeller ağaçlardan dökülen yaprakları serperek güzel bir çalışma ortaya çıkardılar. Yapılan çalışma dron ile görüntülendi ve video sosyal medyada yayınlandı. Video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Fatsa’da bizim de bir anımız olsun istedik” dedi.

“Bu projeyle farklı bir tecrübe edinmiş oldum”

Eczacı İlhan Haznedar İlkokulu Resim Öğretmeni Üzeyir Koyun ise resim çizmenin zor olduğunu ifade ederek, “Devasa boyutta çalışıyorsanız eğer daha da zordur. Bunu başardık. Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Fatsa Belediye Başkanlığının koordinesinde bu çalışmayı yaptık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projeyle farklı bir tecrübe edinmiş oldum. Heyecanlıydım. Güzel bir çalışma ortaya çıkardığımı düşünüyorum" diye konuştu.