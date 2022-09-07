E-ticaret platformu Trendyol, Mega Eylül kampanyası duyurdu. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmekte olan kampanyada giyimden kozmetiğe, elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe indirim olduğunu belirtildi.

E-ticaret platformu Trendyol, Mega Eylül kampanyası duyurdu. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmekte olan kampanyada giyimden kozmetiğe, elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe indirim olduğunu belirtildi.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Mega Eylül kampanyası başladı. 4-9 Eylül tarihleri boyunca sürecek kampanyada e-ticaret platformu, müşterilerine binlerce marka ve yüz binlerce üründe indirim fırsatları sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimde, ayakkabıda, aksesuarda, kozmetikte, elektronikte ve ev eşyasında indirimler e-ticaret platformunun müşterilerini bekliyor. Kampanyaya platformun mobil uygulamasından veya trendyol.com adresinden ulaşılabiliyor.