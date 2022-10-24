Malatya’da bir grup fotoğrafçı, sonbahar fotoğrafları için dağlara tırmandılar.

Malatya’da bir grup fotoğrafçı, sonbahar fotoğrafları için dağlara tırmandılar.

2019 yılında beri faaliyet gösteren Malatya Kolektif Fotoğraf Topluluğu, Malatya’nın Kuluncak ilçesine sonbahar temalı fotoğraf çekim gezisi düzenledi. Çekim gezisine 20 üyesi ile iştirak eden Malatya Kolektif Fotoğraf Topluluğu, Kuluncak ilçesinin baştan aşağı fotoğraflama fırsatı buldu. Topluluk Başkanı Ahmet Denizer yaptığı konuşmada, sonbahar fotoğraflaması için Kuluncak’a program düzenlediklerini bildirdi. Denizer “Kuluncak ilçemiz sonbaharın eşsiz, güzelliğinin ve hazan vaktinin en güzel ve en özel yaşandığı ilçemizdir. Bizlere düşen buranın doğal güzelliklerini ve yapılan hizmetleri en güzel şekilde fotoğraflayarak çağımızın en etkili iletişim ve tanıtım aracı olan fotoğraf sanatı ile ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaktır. Bütün fotoğrafçı dostlarımızı Tohma Çayı etrafındaki eşsiz sonbahar renklerini fotoğraflamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.